Morová epidemie na Madagaskaru se může stát odolnou vůči antibiotikům, varují odborníci

Epidemie plicního a dýmějového moru od srpna zabila na Madagaskaru již 165 lidí. V říjnu to přitom ještě bylo „jen“ 124 osob. Šíření nákazy se sice od října poprvé od vypuknutí epidemie zpomalilo, ale nové případy stále přibývají.

Lidská infekce Y. pestis, způsobující morovou nemoc, se dělí do tří hlavních forem: dýmějový, septický (sepse, otrava krve) a plicní černý mor .

Panují navíc obavy, že by nemoc mohla zmutovat a stát se odolnější proti antibiotikům. Epidemie moru sice zatím na tyto látky reaguje velmi dobře, ale masivní nasazení těchto léků znamená, že se zvyšuje pravděpodobnost na vznik nějaké formy rezistence.

Mor se na Madagaskaru v posledních dekádách objevuje téměř každoročně, a to zpravidla mezi zářím a dubnem. Letos se však nemoc vyskytla dříve, navíc kromě dýmějového moru přenášeného krysami se objevil také nakažlivější plicní mor, který se může šířit z člověka na člověka kašláním a pokud není léčen, může zabít i během 24 hodin. Dvě třetiny nakažených na Madagaskaru zasáhl právě plicní mor.

Ještě v říjnu projevovaly úřady spokojenost: „Snížil se počet lidí přicházejících do nemocnic a přibývá těch, kteří se uzdravili a opouštějí nemocnice,“ uvedl tehdy Manitra Rakotoarivony z ministerstva zdravotnictví. „Deset okresů (ze 30 zasažených morem) již oznámilo konec epidemie, což znamená, že tam v posledních 15 dnech nezaznamenali žádný nový případ,“ dodal.

Například profesor John Joe McFadden z University of Surrey pro MailOnline uvedl: „Mor naštěstí není rezistentví vůči antibiotikům. Pokud se to ale stane, tato nemoc bude daleko, daleko děsivější. Pokud hodláte u pacientů používat stále více antibiotik, odolnost proti antibiotikům je nevyhnutelná.“

Dr. Derek Gatherer z biomedicínského oddělení Lancaster University řekl MailOnline, že Madagaskar se sice pokouší epidemii zvládnout, je to však pro něj značně obtížné.

„Madagaskar, stejně jako mnoho afrických zemí, má nedostatek lékařů. Existuje přibližně tři a půl tisíce lékařů pro 22 milionů lidí. Mají jen asi 6 tisíc nemocničních lůžek, takže nejsou zvlášť dobře připraveni na to, aby se s takovými událostmi vypořádali. Kdyby nebylo mezinárodní pomoci, rozhodně by to bylo mnohem horší,“ konstatoval Gatherer.

Mor odolný proti antibiotikům