Nezahrávejte si s geoinženýrstvím, varuje studie. Mohlo by to mít drastické dopady

Geoinženýring je soubor opatření a kroků, které mají vést k tomu, aby se zabránilo zesilování globálního oteplování. Nejčastěji diskutovanou metodou, o níž někteří vědci uvažují, je vstřikování aerosolů do atmosféry – právě tento způsob je jednou z potenciálních cest k řešení změny klimatu.

Nový výzkum vedený experty na klima z University of Exeter ale naznačuje, že geoinženýrství zaměřené na jednu polokouli by mohlo mít v důsledku značně nepříznivý dopad na druhou polokouli.

Vědci vytvořili klimatický model, z něhož vyplývá, že zatímco injekce aerosolů na severní polokouli by snížily aktivitu tropických cyklonů (které jsou za oteplování značně zodpovědné a také vedou ke vzniku bouří a hurikánů, jako byla například nedávno Katrina), současně by to vedlo ke zvýšení pravděpodobnosti sucha v Sahelu, tedy v oblasti subsaharské Afriky jižně od pouště Sahary.

V reakci na tento výzkum tým vědců vyzval tvůrce klimatické politiky na celém světě k tomu, aby v budoucnu přísně regulovali všechny rozsáhlé jednostranné geoinženýrské programy – jen tak se dá podle nich zabránit vzniku přírodních katastrof v různých částech světa.

Práce byla zveřejněna v odborném časopise Nature Communications . Hlavním autorem zprávy je Dr. Anthony Jones, odborník na klimatické vědy z univerzity v Exeteru. Vysvětluje, proč je geoinženýrství tak velký problém: „Naše výsledky potvrzují, že regionální geoinženýrství je vysoce riziková strategie, která by mohla současně prospět jedné oblasti světa na úkor jiné. Politici, kteří uvažují o vývoji takových programů, by měli raději zavést účinnou regulaci.“

I dobré záměry vedou do pekla