Záchrana banánů. Díky genetické úpravě jsou odolné proti plísni, která je mohla zničit

Banány odrůdy Cavendish jsou jednoznačně nejrozšířenějším druhem. Tato odrůda se rozmnožuje pomocí klonů, to znamená, že z genetického hlediska jsou všechny stejné a tedy snadno ohrozitelné plísní, které se říká panamská nemoc.

Plíseň Fusarium oxysporum se sice poprvé objevila v Panamě, na banány Cavendish ale poprvé zaútočila na Tchaj-wanu, a to už v šedesátých letech dvacátého století. Šlo o kmen bakterie, kterému se začalo říkat TR4. Z ostrova se rozšířil do dalších asijských zemí, později do Austrálie a v současné době již zasáhl dokonce i Blízký východ.

Nezastavitelná plíseň

Šíření ničivé houby se až doposud nedařilo zastavit, pouze zpomalit. Bakterie totiž vydrží v půdě až desítky let, takže jakmile nějakou oblast zasáhnou, nejde se jich jednoduše zbavit a celá plantáž je na pěstování banánů nevyužitelná. Zatím se nenašel způsob, jak hrozící katastrofě zabránit, nyní ale přišli australští vědci s řešením.