Dvanáct jezdců bakteriální apokalypsy. Proti těmto mikroorganismům selhávají antibiotika

Že se objevují bakterie schopné odolávat antibiotikům, varují zdravotní experti už řadu let – zatím ale marně, politici na jejich slova příliš neslyší. Na hrozbu však už od roku 2014 intenzivně reaguje Světová zdravotnická organizace. Problém podle ní již neleží někde daleko v budoucnosti, je zcela aktuální.

Experti z WHO varují, že pokud lidstvo nezačne koordinovaně jednat, vznikne problém obřích rozměrů, kvůli němuž budou umírat desítky milionů lidí po celé planetě.

Odolnost vůči antibiotikům si bohužel nějakým způsobem vypěstovává stále více druhů bakterií. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) v současné době a v blízké budoucnosti představuje největší riziko 12 bakterií – ty odolávají současným antibiotikům nejlépe.

„Tento seznam byl sestaven ve snaze zaměřit a podpořit výzkum a vývoj nových antibiotik,“ upozornila WHO, podle níž je potřeba zabránit opětovnému vzniku a šíření nevyléčitelných infekčních nemocí.

Seznam, který WHO zveřejnila, rozděluje 12 nejhorších druhů bakterií na tři kategorie, podle jejich aktuální nebezpečnosti a schopnosti lékařské vědy proti nim nějak bojovat. Všechny ale spojuje to, že mají zabudované mechanismy, jež jim pomáhají odolávat léčbě a současně tuto schopnost předávat dále.

Kritické riziko

Riziko je považováno za „kritické“ u tří druhů bakterií: acinetobakterií, pseudomonas a enterobakterií (včetně kmenů E.coli). Ty jsou odolné i vůči nejnovějších antibiotikům a jsou příčinou většiny závažných problémů.

„Rezistence vůči antibiotikům roste a my rychle vyčerpáváme naše léčebné možnosti. Pokud bychom to nechali jen na trhu, nová antibiotika, která nejnaléhavěji potřebujeme, nebudou včas vyvinuta,“ varovala Marie-Paule Kienyová z WHO.

Vysoké riziko

WHO řadí dalších šest druhů bakterií do vyšší priority kvůli potřebě vyvinout nové léky. Jde o stafylokok aureus, salmonelu a helicobacter pylori.

Střední riziko

Další tři skupiny jsou v kategorii „průměrné priority“, jako jsou pneumokoky, které vedou k zápalu plic a meningitidě. Dále haemophilus influenzae a bakterie Shigella, způsobující například úplavici.

Evropská unie v boji proti bakteriím