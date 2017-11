Až k hranicím etiky: vědci transplantovali miniaturní lidské mozky do mozků krys

Jeden z týmů vedl slavný Fred Gage z věhlasného Salkova institutu, jedné z nejpřednějších světových institucí v biologickém výzkumu. Druhá skupina pracovala pod vedením Isaaca Chena z Pensylvánské univerzity. O obou pracích se toho zatím příliš neví, měly by být teprve oficiálně představeny na letošním zasedání Society for Neuroscience.

Většinou se u těchto mozkových organoidů zatím jedná jen o drobný shluk neuronů, existují však i větší struktury se značnou velikostí i složitostí. Vědci doposud mozkové organoidy zkoumali a testovali jen v Petriho miskách, jenže v takovém prostředí se o jejich fungování moc nedozvědí; ideálním místem, kde je studovat, je přirozené prostředí – to znamená, že nejlepší je implantovat je do živého organismu. A přesně to se podle webu Statnews podařilo dvěma výše jmenovaným týmům z USA.

Už na konci roku 2013 se podařilo australským vědcům vypěstovat první ledvinu z kmenových buněk. Tým výzkumníků z ústavu pro molekulární biologii při Queenslandské univerzitě pracoval léta na přeměně kmenových buněk z lidské kůže v organoid, tedy malou umělou napodobeninu skutečného orgánu. Zatím jde o „miniledvinu“ o šířce několika milimetrů, vědci ale pracují na jejím zvětšení.

„Je to poprvé, kdy se někomu podařilo dovést kmenové buňky do formy funkčních jednotek ledvin,“ řekl tehdy listu Brandon Wainwright z Queenslandské univerzity. „Je to úžasný proces – jako stavba z lega, která se staví sama,“ dodal.

Nynější průlom by podle vědců mohl během tří až pěti let umožnit, aby lékaři napravovali ledviny ztrácející funkčnost již v raných fázích tím, že do nich zavedou vypěstované organoidy, namísto toho, aby čekali, až se zhorší jejich funkce natolik, že je nutné je transplantovat. To by snížilo vysokou a často nenaplněnou poptávku po náhradních orgánech, na které se čeká celá léta.