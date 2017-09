Spousta bankéřů přijde o práci. Nahradí je stroje, varuje šéf Deutsche Bank

Cryan není prvním šéfem významné banky, který na tuto nutnou změnu poukázal. Už roku 2015 upozornil tehdejší generální ředitel banky Barclays Antony Jenkins, že bankovnictví stojí před uberizací – tedy, že stovky jich mohou skončit a celkem by počet zaměstnanců v sektoru mohl klesnout až na polovinu.

S tímto názorem souhlasí i Andy Haldane, hlavní ekonom Bank of England. Ten před nedávnem varoval, že jen ve Velké Británii je v ohrožení automatizací přibližně 15 milionů pracovních míst. A netýká se již zdaleka jen málo kvalifikovaných zaměstnanců, ale také dříve nedotknutelných míst, jako jsou administrativa, služby a také některé kreativní pozice.

Jiní experti jsou vůči tomuto scénáři skeptičtí. Například Kallum Pickering, analytik společnosti Berenberg, uvedl pro deník Guardian: „Výrobci přejdou na automatizaci jen tehdy, když to pro ně bude výnosné. A aby vznikl zisk, výrobci potřebují trh, na němž budou prodávat. Na tohle musíme pamatovat, když chceme ukázat kritickou chybu v tom argumentu: Když roboti nahradí všechny zaměstnance a tím způsobí nezaměstnanost, komu vlastně budou výrobci prodávat?“

Podle Cryana sice povede robotizace k zmenšení počtu zaměstnanců, ale současně to zvýší kvalitu práce těch, kteří zůstanou. „Když si vezmete takového účetního v bance, velká část jeho práce je vytvářet čísla. Stráví tím tři až čtyři týdny, než z nich vytvoří zprávu a pak se přesune na další. Nebylo by skvělé, kdyby stroje tuto práci dokázaly zvládnout za několik hodin? Účetní by pak jen tato čísla analyzovali a vyložili je.“