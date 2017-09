Umělá inteligence vydělá do roku 2030 přes 15 bilionů dolarů, tvrdí analýza

Největší objem nárůstu zaznamená Čína (26procentní nárůst HDP) a Severní Amerika (14,5 procenta), což dohromady činí 70 procent vlivu na světovou ekonomiku. I Evropa a vyspělé oblasti Asie zaznamenají významné výnosy z umělé inteligence (nárůst HDP do roku 2030 o devět až 12 procent).

Z počátku zaznamená vyšší výnosy Severní Amerika, a to hlavně díky své připravenosti na její příchod a velkému množství pracovních pozic, které by mohly být nahrazeny výkonnějšími technologiemi. Čína začne výnosy USA převyšovat během deseti let, tedy až získá nezbytné technologie i expertizu pro její zavedení.

Rozvojové země zaznamenají skromnější nárůst (méně než šest procent HDP) především kvůli mnohem nižším předpokladům k zavedení technologií tohoto odvětví.

Nová revoluce přichází