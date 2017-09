Přehled: co důležitého se stalo ve vědě během léta

V neděli 10. září se po letní přestávce vrací na televizní obrazovky pořad Věda 24. Začíná v 18:30 a připomene opět to důležité, co se děje ve vědě a výzkumu v České republice i ve světě. To zásadní, co v těchto oblastech přineslo letošní léto, shrnujeme i na webu.

Čínští vědci poprvé „teleportovali“ foton na oběžnou dráhu

Čínští vědci poprvé přenesli pomocí takzvané kvantové teleportace stav částice z povrchu Země na oběžnou dráhu. Díky kvantové provázanosti částic se jim podařilo přemístit vlastnosti fotonu na párový foton na satelitu Micius. Nejde však o faktický přenos částice, ale pouze o přenos informace o jejím stavu. Provázaná částice následně tento stav převezme a v podstatě se stává původní částicí.

Hyperloop poprvé otestoval celý systém. Výsledek: naprostý úspěch

Společnost Hyperloop One oznámila, že úspěšně otestovala všechny prvky svého revolučního dopravního systému. Nedošlo k žádnému problému, všechno probíhalo přesně tak, jak bylo naplánováno. Tým označil test za jednoznačný úspěch.





Od Antarktidy se odlomil obří ledovec. Je větší než Moravskoslezský kraj

Vědci už několik let očekávali, že se od Antarktidy odtrhne obří ledová kra. Podle jejich odhadu k tomu ale mělo dojít nejdřív na přelomu července a srpna letošního roku. Ledovec se ale nakonec utrhl už v polovině července.





Dnešní beton přežije 100 let, římský vydržel 2000 roků. Vědci teď popsali jeho tajemství

Moderní beton se začal používat po druhé světové válce s tím, že vydrží asi 50 roků. Náš moderní beton 21. století by měl mít výdrž dokonce až 120 let. Jenže betonové stavby, které stavěli staří Římané před 2000 lety, stojí dodnes. Teprve v současnosti začínáme chápat, v čem tajemství tohoto materiálu spočívalo.





Vědci zkusili ukrást PIN přímo z lidského mozku. Povedlo se jim to

Vědci z University of Alabama testovali přenosné elektroencefalografy a ukázali, že pomocí nich jsou schopní odečíst z hlavy například PIN nebo jiná hesla.





Archeologové objevili na Moravě kostěné brusle z pravěku

Brusle z období pravěku: zajímavý nález se podařil archeologům, kteří provádějí záchranný výzkum na Přerovsku. Podle vědců je předmět ze starší doby bronzové.





Homeopatie má problém. Ve Velké Británii ji odmítají uznávat jako léčivou

Homeopatika by se ve Velké Británii měla přestat předepisovat jako lék. Jsou příliš drahá a neefektivní, říká návrh.





Mužům na západě rekordně ubývají spermie. Mají jich o 50 procent méně, než jejich otcové

Muži v Evropě, ale také v dalších západních regionech světa se potýkají s vytrvalým úbytkem spermií. Od roku 1973 do roku 2011 počet spermií v jednom mililitru spermatu mužů ze západních zemí klesl o 52,4 procenta. Tvrdí to vědci ve studii zveřejněné v odborném magazínu Human Reproduction Update.







Obyvatelných planet jen v naší galaxii může být až 100 miliard, ukazuje výzkum

Až doposud astronomové odhadovali, že v Mléčné dráze existuje přibližně 17 miliard potenciálně obyvatelných planet. Nyní přišli s novým kvalifikovaným odhadem – mohlo by jich být více než šestkrát tolik – až 100 miliard.







V České republice se poprvé rozmnožili šakali. Daří se jim u nás skvěle

Česká republika má s definitivní platností nového stálého obyvatele. V rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice bylo poprvé v České republice doloženo rozmnožování šakala obecného. Kojící fenu v minulých dnech zachytila fotopast.





Čeští vědci vytvořili pole molekulárních motorů. Pohání je světlo

Molekulární motory budou moci sloužit jako pohon pro miniaturní stroje budoucnosti. Díky nim budou vznikat nové materiály i léky.

Stromy v amazonském pralese si vytváří vlastní déšť, ukázaly družice NASA

Prales v Amazonii má celou řadu zajímavých vlastností, jimiž stále ještě překvapuje vědce. Jednou z nich jsou i deště, které se chovají jinak, než by vědci očekávali.

Potemnělé Slunce nad USA. Unikátní událost zastínila vše

Miliony lidí napříč USA sledovaly unikátní podívanou. Úplné zatmění Slunce umožňuje vidět svět z jiné perspektivy. A také umožnilo vědcům studovat jevy, které jinak nevidí.

Objev českých vědců pronikl na titulní stranu magazínu Nature. Odhalili tekutinu s největší vířivostí

Nový stav hmoty je možné roztočit na rychlost mnohonásobně větší než ty, které pozorujeme u nejsilnějších tornád či u velké červené skvrny na Jupiteru.