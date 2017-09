Hackeři jsou schopni vyřadit americkou přenosovou soustavu

Je jen otázkou času, kdy hackeři využijí slabin zabezpečení americké elektrické sítě a rozhodnou se ji vyřadit z provozu. Tvrdí to zpráva, která popisuje případy, kdy už hackeři úspěšně do této sítě pronikli.

Průnik hackerů do rozvodných sítí je nyní dostatečný na to, aby se jim podařilo je úspěšně sabotovat, tvrdí zpráva společnosti Symantec. Její analýza našla nejméně dvacet případů, kdy zločinci nelegálně získali přístup k energetickým zařízením v USA, Turecku a Švýcarsku. Teoreticky by to stačilo k tomu, aby byli schopni posílat do rozvodné sítě příkazy, které by vedly k jejímu zhroucení.

Krůček od hacku

Společnost specializovaná na zabezpečení takových systémů zveřejnila tyto informace na svém blogu, upřesnil je analytik Eric Chien v rozhovoru pro web Wired. „Existuje rozdíl mezi tím být krok od provedení sabotáže a opravdu se ocitnout v situaci, kdy to člověk může udělat… Být schopen stisknutím tlačítka vypnout elektřinu. Mluvíme teď o technických důkazech, že by se tohle mohlo stát ve Spojených státech a není nic, co by útočníkům stálo v cestě – s výjimkou motivace lidí za našimi hranicemi.“