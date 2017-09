Kyborgové současnosti slyší barvy nebo cítí zemětřesení na Měsíci

Rozšíření smyslů pomocí technologií, to je to, co propagují i zažívají lidé, kteří se označují za kyborgy. Několik z nich přijelo na dnešní festival Future Port Prague, který představuje současné trendy v technologiích. Brit Neil Harbisson žije s anténou zabudovanou do hlavy již několik let, zatímco jeho kolega Manel Munoz si zařízení pro vnímání atmosférického tlaku na své hlavě teprve testuje.

Za kyborgy se označují lidé, kteří si nechali nějakou technologii zabudovat přímo do těla tak, že změnila jejich vnímání okolního světa. Takové operace podstupují na vlastní riziko. Harbissonovi ji několik nemocnic rovnou odmítlo, nakonec mu ji provedli lékaři anonymně v jednom ze zdravotnických zařízení, jehož bioetická komise se k operaci vyslovila negativně.

Barvoslepý muž barvy slyší

Harbisson se narodil téměř barvoslepý, dnes však barvy dokáže vnímat díky anténě, kterou si nechal zabudovat do hlavy. Zařízení snímá barvy a mění je na vibrace a zvuky, které pak Harbisson pociťuje. „Technologie mě spojuje s přírodou, díky ní můžu vnímat přírodu mnohem silněji a v hlubším smyslu,“ řekl.