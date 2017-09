Vědci vyrobili pavučinu vylepšenou o nanovlákna. Silnější materiál neexistuje

„Víme, že biologické materiály jsou obsažené v látkách, které tvoří tvrdé části těl hmyzu – díky tomu mají obrovskou sílu a odolnost. Naše studie se pokusila popsat, jestli by se pavoučí vlákno nedalo ještě vylepšit přidáním umělých přísad, které by se spojily do jeho struktury,“ uvedl vědec.

Toto vlákno je teprve v raném stupni vývoje, již nyní však vědce překvapuje svými vlastnostmi. Zatím ale dalšímu detailnějšímu výzkumu brání fakt, že se podařilo získat jen malé množství upraveného vlákna – dosud se neví, jak zvládá pevnost ve větší kvantitě. Než se bude dát použít v praxi, bude potřeba ještě velkého množství dalších testů.

Co s tím?

Pokud by se naděje vědců naplnily, mohl by tento výzkum vést ke vzniku superpevných vláken, která by mohla sloužit pro lana, kabely a mnoho dalších materiálů – byla by vyráběna miliony upravených pavouků.

Podle profesora Pugny má ovšem tento výzkum mnohem více potenciálních aplikací. Pokud by se ukázalo, že to celé funguje, mohlo by se takto upravovat mnoho dalších biologických materiálů – rostlinných i zvířecích.