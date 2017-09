Křivozubý plesiosaurus upozornil na pozoruhodnou shodu v evoluci

Roku 1984 učinili dva texaští paleontologové fantastický objev: našli tehdy fosilii lebky zvířete, které nikdo předtím neviděl. Byl to na první pohled plesiosaurus – tedy zvíře, které zná věda od 17. století – ale tento byl výjimečný. Dostal jméno Morturneria. To je ovšem teprve začátek příběhu: o 33 let později stejný vědec zjistil o tomto zvířeti něco, co pomáhá našemu chápání evoluční teorie.

Před 65 miliony lety žily v pozemských oceánech stejná zvířata jako nyní – ryby, žraloci, kril, hlavonožci. A všechna tato zvířata byla lovena největšími predátory, jako byli právě plesiosauři. Ti vymřeli přibližně ve stejnou dobu jako jejich příbuzní, suchozemští dinosauři.