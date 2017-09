Do Brazílie se vrátila malárie. Na lidi ji přenáší vřešťani

„Nemáme zatím žádné důkazy, že by se zoonotická malárie přenášela mezi lidmi přes komáry,“ uvedla Dr. Patrícia Brasilová z Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas v Riu. „Navíc v současnosti nic nehrozí lidem v Riu ani v jiných nezalesněných oblastech, kde se tato choroba nemá jak přenášet,“ dodala vědkyně, která stojí za objevem.

Vědci studovali tento fenomén na 49 mužích ve středním věku, všichni pocházeli ze státu Rio de Janeiro. Spojovalo je to, že se všichni vydali v nedávné době do pralesa v souvislosti se svým zaměstnáním. Ve 33 případech u nich byl nalezen opičí parazit. Lékaři se současně domnívají, že také u řady starších případů mohl právě on být příčinou onemocnění, které bylo špatně diagnostikováno.

Malárie je stále jedním z největších zdravotních problémů na světě, každý rok se touto nemocí nakazí 200 milionů osob. Asi 500 000 lidí, většinou dětí z Afriky, následkem choroby každoročně umírá. Hlavní formou ochrany jsou zatím velmi primitivní prostředky jako sítě proti komárům a repelenty.

Jak se přenáší malárie

Malárii přenášejí samičky komára rodu anofeles. K příznakům patří horečka, zimnice, pocení, bolesti kloubů a hlavy, zvracení a křeče. Až 90 procent světových případů nákazy malárií bylo v roce 2015 zaznamenáno v subsaharské Africe.