Vodíková puma je opakem atomové. V ničivosti ji mnohokrát překoná, dokázal Car-bomba

„Když to spatříte na vlastní oči, něco se ve vás zlomí. Když vidíte spálené ptáky na sežehlé stepi, domy rozmetané tlakovou vlnou jako domečky z karet, když cítíte pach rozvalin a roztaveného skla, hned se vám vybaví válka. To všechno vás hluboce zasáhne. V takovém okamžiku není možné vyhnout se pocitu osobní zodpovědnosti.“

Sovětský svaz se díky tomu poprvé vyšvihl ve zbrojním souboji před Spojené státy. Získal zbraň, kterou do té doby USA nebyly schopny vyrobit. Přitom samotná myšlenka vzniku vodíkové bomby vycházela spíše ze zoufalství a technologické nedostatečnosti. Sovětům totiž chyběly strategické bombardéry, které by mohly nosit vodíkové bomby nad vzdálené Spojené státy. Bojové rakety, které vyvíjely moskevské konstrukční kanceláře, zase nebyly dostatečně přesné. Nezbylo jim tedy nic jiného než stavět bomby s ohromně devastujícím účinkem.

„Vznikla na osobní přání Nikity Chruščova, který úkol zadal právě Andreji Sacharovovi. Její válec vážil 27 tun, měl délku 8 metrů a průměr 2 metry. Byla tak obří, že do letadla se nevešla, polovina vyčnívala ven. Bombardér odstartoval ráno 30. října 1961. Ve výšce 10,5 kilometru nad atomovou střelnicí v souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu bombu odhodil. Padák, na kterém se snášela k zemi, její pád zbrzdil, takže letadlu umožnil, aby se dostalo do poměrně bezpečné vzdálenosti, nicméně závan exploze posádka pocítila. Kdyby byla zbraň silnější, zničila by i bombardér,“ uvádí Karel Pacner v knize Géniové XX. století.

Nejsilnější vodíkovou bombu, která byla i nejsilnější jadernou zbraní vůbec, vyzkoušeli Sověti v roce 1961. Sovětská vodíková Car-bomba měla sílu asi 50 000 až 58 000 kilotun TNT. Nikdo v Kremlu však nepočítal s tím, že by poslal proti USA a západní Evropě letadla s těmito superzbraněmi. Chruščov to považoval pouze za propagandistický klacek, kterým mohl západnímu bloku hrozit.

Puma vybuchla ve výšce 4,5 kilometru. „V mracích pod letadlem se rozzářil nevídaný blesk,“ vzpomínal nejmenovaný člen posádky. „Moře světla se šířilo až pod poklop a dokonce i mraky začaly zářit a staly se průhlednými. V tu chvíli se naše letadlo vynořilo z mraků a zdola, z obrovské mezery mezi mraky, se vynořila jasně oranžová koule připomínající Jupiter. Pomalu a potichu se plížila nahoru, pak prorazila tlustou vrstvu mraků a stále rostla. Zdálo se, že vycucává celou Zemi. Podívaná to byla fantastická, neskutečná, nadpřirozená.“

Novaja Zemjla: místo, kde byla odpálena Car-bomba:

Jasný záblesk viděli lidé vzdálení tisíc kilometrů, a to bez ohledu na zatažené nebe. Ohnivá koule horká miliony stupňů se nafoukla do průměru devíti kilometrů. Její spodní část zasáhla zemský povrch a vyvolala zemětřesení o síle přes 5 stupňů Richterovy stupnice – to ničí drobné stavby, zatímco větší, pokud jsou dobře zabezpečené, jenom poškodí. Tlaková vlna srovnala se zemí všechny budovy v okruhu 40 kilometrů, přístroje ji zaznamenaly ještě při třetím oběhu okolo Země. Okenní tabulky rozbila ve městech a vesnicích vzdálených 900 kilometrů. Takřka na hodinu byla přerušena rádiová komunikace. Záření mohlo lidem způsobit popáleniny třetího stupně do vzdálenosti sto kilometrů. Jeho světlo pozorovali na většině severní polokoule.