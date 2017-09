Tento týden bude patřit vědě. Do Prahy dorazí kyborg, který vidí vibrace

Pro čtvrteční večer připravila ČVUT světelnou projekci na svou budovu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Dejvicích. „Na vnější plášť budovy A je po setmění plánovaný opakující se videomapping provázející dějinami ČVUT od jeho založení až do současnosti, připomínající úspěchy jednotlivců i spolupracujících týmů a vyhlížející do budoucnosti,“ uvedla mluvčí školy Andrea Vondráková. ČVUT oslavila v lednu 310 let.