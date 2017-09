Strašně jsme podcenili inteligenci opic. Může za to mizerná věda, tvrdí studie

Tvrdí to trojice významných primatologů, kteří analyzovali dvacet let výzkumu našich nejbližších příbuzných z říše zvířat. Dokládají, že to, co si myslíme, že víme o sociální inteligenci primátů, je založené na zbožných přáních a špatné vědě.

„Základní chybou desetiletí vědeckého výzkumu a našeho chápání schopností primátů je náš předpoklad lidské nadřazenosti. Vědci došli k tomu, že lidské děti jsou sociálně schopnější než dospělí primáti. Jako lidé totiž předpokládáme, že lidé jsou vrcholem evoluce – což vedlo k systematickému nadsazování intelektuálních schopností lidských dětí a současně ke vzniku předsudků o schopnostech primátů,“ uvedl Dr. Leavens, jeden z autorů studie.