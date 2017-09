Mozky amerických ryb jsou plné lidských antidepresiv

Když američtí vědci zkoumali deset druhů ryb žijících v Niagaře, u všech našli v mozkové tkáni zbytky metabolizovaných léčiv. Jejich koncentrace byly značně vysoké.

Řeka Niagara je velmi důležitou spojnicí dvou z Velkých jezer – jezera Eerie a Ontario. Objev antidepresiva u zvířat, která tu žijí, vzbuzuje mezi vědci obavy, jak moc je celá oblast narušená. „Aktivní přísady antidepresiv se do řek dostávají z čistíren vody; pak se dostávají do zvířat a akumulují se do jejich mozků,“ popsala příčiny problému Diana Agaová, která výzkum vedla. „Je to rozhodně důvod, abychom byli velmi znepokojení.“

Chemikálie pochopitelně mají na zvířata nějaký dopad. Tyto látky mohou podle Agaové ovlivnit chování ryb. „My jsme se na tyto behaviorální změny nesoustředili, ale jiné skupiny vědců již popsaly, že antidepresiva mají vliv na instinkty ryb i na to, jak se krmí.“ Tyto změny byly pozorovány v laboratořích, ale pokud se podobně projevují také u ryb v přírodě, může to pro ně mít zásadní následky – typickým projevem je totiž například lhostejnost ryb vůči jejich predátorům. „Jestliže je takto postiženo více ryb, může to narušit křehkou rovnováhu v ekosystému,“ uvedl spoluautor práce Randolph Singh.

Člověk ohrožen není, ekosystém ano