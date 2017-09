Český chemik Hobza obdržel prestižní Schrödingerovu medaili

WATOC uděluje každoročně dva typy medailí: Schrödingerovu medaili zkušeným vědcům a Diracovu medaili vědcům do 40 let. Po Josefu Michlovi (ÚOCHB), který dostal Schrödingerovu cenu v roce 1992, je Pavel Hobza druhým českým laureátem v historii. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích, které mění život k lepšímu.

Prokázal také, že patrové interakce řízené jedním typem nekovalentních interakcí, tzv. disperzní energie, jsou zodpovědné za strukturu DNA.

„Nekovalentní interakce mohou za takové zásadní věci, jako je struktura a vlastnosti vody nebo struktura a vlastnosti biomakromolekul. Například dvoušroubovicová struktura DNA, která je nezbytná pro přenos genetické informace, existuje výhradně díky nekovalentním interakcím,“ říká Pavel Hobza, který je vůbec nejcitovanějším českým vědcem. Podle Thomson-Reuters patří zároveň mezi 1 % nejcitovanějších světových vědců v oblasti chemie v letech 2014, 2015 a 2016.