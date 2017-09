Jak se počítají ekonomické dopady katastrof, jako je hurikán Harvey? Pomáhá věda

Desítky firem se však snaží odhadnout škody dříve, protože pro pojišťovny je užitečné znát potenciální náklady a protože vládní úředníci mohou nabídnout místním pomoc. Každá firma, která odhaduje škody z katastrof, má jinou metodu výpočtu. Enki například má počítačovou simulaci, která využívá zákonů fyziky, aby odhadla, co přírodní síly, jako vítr, vlny a povodně, udělají s majetkem, u kterého se předpokládá, že ho zasáhnou. Firma Risk Management Solutions vytvořila hurikánový model, který simuluje desítky tisíc potenciálních hurikánů. Za pomoci rychlosti větru dokáže vypočítat, jaké procento domů může být bouří poškozeno. K určení výše škody pak použije informace pojišťoven o hodnotě majetku.

Tyto modely jsou docela přesné, pokud zaznamenávají škody způsobené silnými větry a bouřemi. Ale Harvey není typický hurikán. Spíše než aby jen narazil na pobřeží a postupoval podél, prolétl do vnitrozemí a přetrval zde. Způsobil také obrovské povodně v Houstonu a okolí. Experimentální záplavové modely ukazují, že dopad Harveyho je čtyřikrát až pětkrát větší než u běžného hurikánu. Pokud by Harvey byl normální hurikán kategorie tři nebo čtyři, škody by byly kolem čtyř miliard dolarů, uvedl Chuck Watson z Enki Research. Problém podle něj je, že Harvey se přesunul do vnitrozemí a proměnil se v obrovskou, deštivou tropickou bouři.

Voda se špatně počítá

Ekonomové se nyní snaží vypočítat povodňové škody. To je však mnohem obtížnější vymodelovat než škody způsobené větrem, protože povodně jsou více závislé na dalších okolnostech a i malé faktory mohou povodně výrazně zhoršit. U povodňových odhadů je tak vždy velká nejistota.