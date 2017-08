Česká republika začne ve výzkumu a inovacích spolupracovat s kanadským Silicon Valley

Ontario je po Silicon Valley v Kalifornii nejvýznamnější oblastí pro výzkum v Severní Americe. Na výzkum jde 14 miliard dolarů, z převážné části z privátního sektoru, řekl ČTK Moridi. Vláda podle něj firmy k investicím do vývoje motivuje dvěma způsoby. Jedním z nich je to, že podstatnou část peněz investovaných do výzkumu stát firmě vrátí, konkrétně 20 až 60 procent. „Pokud tedy do výzkumu a inovací investují 1000 dolarů, jejich skutečné náklady budou nakonec jen 500 dolarů,“ vysvětlil. Za druhé je to kombinace příznivého nastavení daňového systému, který do Ontaria láká firmy, a podpory univerzit, díky níž tam firmy najdou talentované pracovníky.

V Česku je podíl soukromého sektoru na financování vědy a výzkumu nižší. V roce 2015 šlo na vědu zhruba 82 miliard korun, z toho 55 miliard z podnikové sféry. Na propojování podniků a výzkumných institucí při financování výzkumu je zaměřen program Delta TA ČR.