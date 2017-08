Vzácný velký alpský pavouk zřejmě vyhyne, před klimatickou změnou nemá kam ustoupit

„Pavouci budou před oteplováním ustupovat výše do hor, tak se tomu pokusí přizpůsobit. Ale nemohou ustupovat věčně – narazí na limity hor. Moc výš už totiž jít nemohou, hory tam prostě končí a pavouk už nenajde další místo, kde by mohl žít,“ doplňuje vědec.

Už jen pokus o migraci mimo původní oblast, kde žil, bude velmi složitý – pavouci jsou odkázáni na flóru a faunu, která žije v těchto velmi specifických podmínkách a zejména rostliny migrují mnohem hůře než živočichové. Také ony jsou ohrožené globální změnou klimatu a mohou z Alp zmizet. Při vymizení pavouka by však důsledky byly zřejmě mnohem horší. „Pavouci jsou predátoři, takže regulují potravní řetězec a hrají v něm díky tomu významnou roli,“ upozorňuje Isaia.

Vědec se tedy snaží, aby byl tento pavouk zařazen mezi ohrožené živočichy. On i tým biologů kolem něj doufají, že by se mohlo podařit dostat tohoto pavouka na seznam ještě během letošního roku. Komplikuje to fakt, že se o tomto tvoru téměř nic neví – poslední vědecký výzkum tohoto druhu proběhl naposledy v osmdesátých letech dvacátého století.