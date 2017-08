Káva mění vnímání chuti u lidí. A možná funguje jako placebo, naznačuje nový výzkum

Přestože tak často konzumujeme kávu, o její chuti se toho ví překvapivě málo – většina výzkumů se týkala spíše jejího vlivu na kardiovaskulární systém nebo toho, jak povzbuzuje člověka k vyšším výkonům. Přitom podle nejnovější studie vědců z Cornell University má káva velmi pozoruhodné účinky i v tomto ohledu.

Vědci si nejprve všimli, že kofein blokuje chemikálii jménem adenosin. U myší pak zaznamenali, že má vliv i na jejich chuť. Když to pak testovali na lidech, potvrdilo se to: kofein ovlivňuje, jak jeho konzumenti vnímají sladké – a to nejen v kávě, ale i v jiných potravinách. Studie současně naznačuje, že řada z účinků kávy by mohla být jen na úrovni placeba.