Za migraci může i změna klimatu, ukázal český výzkum mezi uprchlíky

Stojanov a jeho kolegové vyzpovídali v letech 2015 a 2016 uprchlíky v Řecku, ve Vídni a v Turecku. Mezi jejich respondenty byli zejména lidé ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Íránu, Eritreje a Pákistánu. Výzkumníci se zajímali o to, jaké důvody je vedly k cestě do Evropy. Nejčastěji to bylo z obav o život a kvůli porušování jejich základních práv. Více než polovina ze zhruba tří stovek respondentů uvedla ale také to, že životní prostředí ve své zemi vnímá jako velmi špatné.

„Naznačuje to, že faktory související s životním prostředím mají v polovině případů určitý vliv na rozhodování o migraci,“ uvedl Stojanov v článku shrnujícím zjištěné výsledky. Příkladem je Sýrie, z níž do Evropy v letech 2015 a 2016 přišlo 700 000 uprchlíků z celkových 2,5 milionu. Výsledky Stojanov prezentoval na Letní škole migračních studií, kterou pořádá Mezinárodní organizace pro migraci a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.