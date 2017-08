Roboty-zabijáky by k válce s člověkem vedla nikoliv inteligence, ale jejich hloupost, varují experti

Celé pluky tanků bez lidské posádky; bezpilotní letouny schopné najít jediného povstalce v davu civilistů; zbraně ovládané počítačovými „mozky“, co se učí stejně jako člověk. To vše patří mezi chytré technologické novinky, které vyvíjí a představuje zbrojní průmysl. Podle mínění mnohých expertů toto odvětví nyní vstupuje do „třetí revoluce vedení války“.