Migrace pakoňů je požehnání. Podle nové studie tvoří základ ekosystému

Nakonec se ale podařilo popsat, že měkké tkáně pakoňů se rozloží přibližně za dva až deset týdnů. To během této doby dodává do řeky neustálý proud živin – uhlíku, dusíku a fosforu – které jsou klíčovými látkami jak pro vodní, tak pro pozemské organizmy v okolí řeky Mara.

Poté, co zmizí měkké tkáně, zůstanou ještě kosti, které zůstávají ležet v místech, kam je odplaví proud, nejčastěji v zátokách. Tam se rozkládají celé roky, přitom se z nich do řeky uvolňuje fosfor, který se v těle zvířete během jeho života shromáždil. Na kostech se živí řasy, houby a bakterie, jež jsou zdrojem potravy pro ryby v řece.

Jedna migrace pakoňů tak dodává řece živiny po dobu nejméně sedmi let, uvádí tým Subaluskyové v článku, který vyšel v červnu v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.