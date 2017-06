Umělá inteligence umí číst lidské myšlenky: převratná technologie pozná ty složité

„Jednou z hlavních výhod lidského mozku je schopnost kombinovat jednotlivé koncepty do složitých myšlenek – to znamená nemyslet jen na banány, ale třeba na to, že si užívám banány hlavně večer s kamarády,“ uvedl Just. „A my jsme konečně vymysleli způsob, jak tuto složitost na mozkových skenech prohlédnout a dešifrovat. Tento objev souvislosti mezi myšlenkami a mozkovou aktivitou nám říká, z čeho jsou vlastně myšlenky postavené,“ dodal Just.

Jazykověda je překonána

Již předchozí studie stejného týmu odhalily, že i myšlenky na známé předměty v sobě zahrnují i to, co se s takovými objekty dá dělat – například s banánem se pojí například myšlenka kousání nebo jeho podoby.