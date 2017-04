Brexit poškodí britskou vědu. Šestina vědců na ostrovech pochází z kontinentu

Británie by měla před odchodem z Evropské unie zajistit, aby mohli v zemi nadále zůstávat univerzitní pracovníci a vědci z unijních zemí. Uvádí to dnešní zpráva skupiny poslanců ze všech hlavních britských politických stran, podle nichž by úřady měly co nejdříve rozptýlit nejistotu kolem budoucnosti cizinců v zemi. V opačném případě hrozí podle poslanců velký odliv mozků, uvedl web stanice BBC.