Matematická rovnice o kosatkách vysvětluje, proč nás babičky milují

Evoluce radí všem druhům, aby se pokusily co nejintenzivněji rozmnožovat a přivést na svět co nejvíce potomků. Když příroda přijde s něčím tak podivným, jako je fakt, že ženy po 50. roce věku přestávají schopné mít děti, musí pro to být jasně definovatelný důvod. Matematik Jared M. Field se na tento fenomén ve zvířecí říši podíval, aby zjistil, proč je tak vzácný a zda se vůbec vyplácí.