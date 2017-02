Kde se v mozku ukrývá kreativita? Neurologové ji našli mezi hemisférami

Vědci vycházeli z magnetické resonance: pomocí této zobrazovací techniky získali detailní gigabytové snímky pohybu ve zkoumaných částech mozku. Počítačové algoritmy pak z těchto údajů vytvořily třírozměrné mapy mozku. Důležité ale bylo, při jakých činnostech neurologové lidi zkoumali: jednalo se o testy kreativity. Nejčastěji šlo o to, aby testované osoby přišly s co největším množstvím řešení různých problémů. Například měli během pěti minut namalovat co nejvíce geometrických obrazců a v další části experimentu pro ně vymyslet co nejvíce praktických použití v normálním životě. Pak vědci porovnávali tyto údaje s dotazníky, kde měli testovaní popsat své úspěchy na poli umění, hudby, kreativního psaní, vědy a dalších oborů lidské činnosti.

Kde se skrývá kreativita?

Vědci nenašli žádný statistický rozdíl v tom, zda má na kreativitě větší podíl levá nebo pravá mozková hemisféra – dříve se přitom spekulovalo, že tvůrčí schopnosti má obsahovat pravá hemisféra. Neobjevil se ale ani rozdíl mezi tvůrčími schopnostmi mužů a žen.

Jediná statisticky významná položka, v níž se kreativnější lidé (ti, kteří se umístili mezi 15 procenty nejlepších) lišili od těch horších, byl počet propojení mezi levou a pravou mozkovou hemisférou.