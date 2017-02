Konec lyžování v Evropě? Alpy přijdou až o 70 procent sněhu, varují klimatologové

Experti z European Geoscience Union , kteří zprávu vytvořili, uvádějí, že svahy evropských hor budou v budoucnosti spíše travnaté nebo kamenité, než pokryté sněhem. Úbytek sněhové pokrývky oproti současnosti by podle použitých matematických modelů měl být až sedmdesátiprocentní.

Pokud se podaří dodržet cíle, které stanovila Pařížská klimatická dohoda a globální teploty stoupnou „pouze“ o dva stupně Celsia, pak by mělo v Alpách zmizet jen 30 procent sněhu. Jestliže se však ambiciózní cíle z Paříže naplnit nepodaří, mohla by ztráta sněhu překročit až 70 procent dnešního stavu.

Například loňský prosinec byl nejsušší za 150 let, kdy se tato hodnota v Alpách měří. Současně šlo o třetí rok za sebou, kdy tam na vánoční svátky bylo jen velmi málo sněhu. Právě v tomto období se na hory vypravuje hodně rodin s dětmi, takže jde pro alpskou ekonomiku o citelnou ránu.

V praxi to znamená, že doba, kdy je na evropských horách dostatečné množství sněhu k zimním sportům, se výrazně zkrátí – vnoučata dnešní generace už možná budou lyžování znát jen z historických knih a dokumentů.

Zpráva nazvaná „Kolik můžeme zachránit“ se nese v realistickém přístupu. Její hlavní autor Christoph Marty uvedl, že o sníh v Alpách přijde Evropa v každém případě – je ale na nás a našich emisích, kolik ho zbude.

„Většina klimatických modelů předvídá, že ke konci století se zvýší v alpském regionu srážky, ale současně stoupnou i teploty. Můžeme tedy očekávat déšť, ale nikoliv sníh,“ konstatoval Marty.

Předpověď říká, že vrstva sněhu pokrývající Alpy bude kolem roku 2100 slabší ve všech nadmořských výškách, podle všech scénářů a po všechna roční období.

Největší dopad by to mělo mít na níže položená střediska v nadmořských výškách pod 1200 metrů, kde by se podle počítačových simulací už neměla dlouhodobější sněhová pokrývka vyskytovat téměř vůbec.

A co ledovce?

Doposud byly jistotou alpské ledovce, kde bylo sněhu vždy dost. Zdá se ale, že ani tam už si další generace nezalyžují. Tání ledovců na celém světě nabralo od začátku 21. století rekordní rychlost a je nezadržitelné.

K tomuto závěru dospěla podle agentury DPA studie Světového střediska pro monitorování ledovců (WGMS) se sídlem na Curyšské univerzitě. O dokumentu informoval již v roce 2015 časopis Journal of Glaciology.