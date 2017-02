Ještě letos začnou v Dubaji létat taxíky-drony

Každý může nést jednoho dospělého člověka o maximální hmotnosti 110 kilogramů. V podstatě jde jen o zvětšenou kvadrokoptéru – tedy nejrozšířenější koncept drona. Se čtyřmi rotory a velkou elektrickou baterií má dostatek sil na to, aby rychlostí až 50 kilometrů za hodinu odnesla cestujícího na vzdálenost až 45 kilometrů.

Stroj je do značné míry autonomní. Sice ho na dálku řídí centrála, ale umí se také rozhodovat sám, a to jak v běžné, tak i krizové situaci. Sám naviguje, sám se vyhýbá překážkám a sám zvládá i oba nejsložitější manévry v letu: vzlétnutí i přistání.

Bezpečnost nade vše?

Celý systém by měl být nastavený tak, aby nemohlo dojít k nehodě, která by logicky byla mnohem horší než u klasického pozemního taxíku. Dubajské úřady už testovaly, jak se dron chová v městském prostředí a podle všech výsledků se zdá, že stroj je dostatečně bezpečný. Dron by navíc neměl být používán masově, jeho služby budou moci využívat pouze VIP hosté – jeho hlavní trasa povede od letiště do městského centra.