Čeští vědci vyvrátili slavný mýtus o kukačkách

Publikace, jejímž spoluautorem je olomoucký přírodovědec Tomáš Grim, vyvrací řadu mýtů. Knihu, která sklízí velké ohlasy u odborné veřejnosti, doprovázejí unikátní snímky fotografa Oldřicha Mikulici.

Kniha The Cuckoo – The Uninvited Guest (Kukačky – nezvaný host) mapuje celý životní cyklus kukačky od snesení vejce přes vylíhnutí, péči o mládě v hnízdě i mimo ně. „Je založena na dlouholetých výzkumech. Vycházeli jsme z literatury publikované od 18. století po současnost, některé poznatky jsme aktualizovali dokonce ještě v korekturách. Zahrnuli jsme i dosud nepublikované nové názory. Také jsme se snažili vymýtit dlouho tradované bludy o kukačkách a seznamujeme čtenáře s tím, jak se výzkum těchto ptáků provádí,“ uvedl Tomáš Grim z katedry zoologie a ornitologické laboratoře olomoucké přírodovědecké fakulty.

Kukačka je jiná, než si lidé myslí

Knihu odborníci připravovali tři roky, podílel se na ní také norský ornitolog Bard G. Stokke a německý ornitolog Karl Schulze-Hagen. Autoři ji zpracovali tak, aby textu rozuměl běžný čtenář přírodovědné literatury, ale také aby zaujal odborníky. Podle Grima, který se tomuto ptačímu druhu věnuje přes dvě desetiletí, se jim podařilo vyvrátit i řadu mýtů. „Jedním z nich je například to, že kukačka klade vejce na zem a poté jej přenáší zobákem do hnízda, což se běžně uvádí. Není to pravda. Vejce klade přímo do hnízda, akorát jde o hnízdo hostitele,“ uvedl Grim.