NASA vyšle do vesmíru Tříokého havrana. Pomůže s budoucností kosmické dopravy

„Z přibližně 5000 strojů, které jsme do vesmíru poslali, většina nebyla vyrobená na to, aby se s nimi na oběžné dráze dalo spojit,“ uvedl ředitel Satellite Servicing Projects Division Ben Reed na tiskové konferenci 8. února. „A právě kvůli nim tuto novou technologii vyvíjíme.“

Maličkost s velkou perspektivou

Modul se sice jmenuje Havran, ale v NASA mu nikdo neřekne jinak než Tříoký havran – což je narážka na populární seriál (a knižní sérii, kde je to vrána) Hra o trůny. Stejně jako tato postava má i havran tři oči – tedy tři senzory, jimiž bude vesmír vnímat: ve viditelném spektru, infračerveném a pomocí lidaru.

Havran se z hermeticky uzavřeného kontejneru uvolní pět dní po příletu k ISS, pak bude instalován na plášť stanice.

Pokud by lidstvo dokázalo opravovat a znovu dobíjet satelity na orbitě, výrazně by to pomohlo s jejím vyčištěním – nebylo by třeba dostávat na oběžnou dráhu tolik další techniky. Ve vzdálenější budoucnosti by se dokonce mohly drony vybavené technologií získanou Ravenem spojovat s vysloužilými satelity a nasměrovat je na nižší oběžnou dráhu – mohlo by se tak ničit vesmírné smetí, které působí čím dál větší problémy.