Děti na zakázku i léčba rakoviny. USA nastavují pravidla pro genetické úpravy lidí

Teoretické možnosti jsou ohromné. Dnes už velmi dobře známe funkce nejrůznějších genů, takže lékaři by měli být schopni dostatečně bohatému klientovi připravit například potomka „na klíč“. Do jeho „obyčejné“ DNA by jen vložili geny spojené s vyšší inteligencí, menší náchylností vůči rakovině, pevnější kosti nebo větší sílu a odolnost. Anebo třeba zelené oči…

Etické dopady takových programů jsou však velmi kontroverzní – bohatí a chudí by se velmi rychle stali ještě rozdílnějšími než nyní, ale chudí by vlastně ztratili i evoluční šanci, aby jejich potomci mohli vstoupit do světa bohatých. Jejich děti by v boji genů startovaly s obrovským handicapem.

Komise tedy doporučuje, aby státní orgány podporovaly veřejnou a politickou diskusi týkající se editace lidského genomu k jiným účelům než léčbě a prevenci nemocí nebo handicapů. Než se přikročí k nějakým povolením v léčbě i vylepšování, musí být dohoda ve společnosti, kde je hranice, co ještě s našimi geny chceme udělat, a co už ne.

Co se děje jinde?

Dnes už probíhají testy, kdy jsou editovány geny u dospělých – jde například o čínský výzkum, do kterého jsou zapojeni pacienti s rakovinou plic, pro které už není jiná naděje na uzdravení.