Umělá inteligence sebere práci až 15 procentům lidí, varuje miliardář Musk

Generální ředitel společností Tesla a SpaceX promluvil na konferenci v Dubaji o tom, jak překvapivě rychlý je nástup umělých inteligencí. Jejich hlavní výhodou oproti lidem je rychlost, s jakou dokáží zpracovávat údaje. Člověk má oproti nim šanci jedině tehdy, když se dokáže přizpůsobit – a na to už podle Muska nestačí rychlost běžné evoluce, musí pomoci technologie. Musk navrhuje, že by lidstvu pomohlo „spojení biologické a digitální inteligence“.

„Symbiózu mezi lidskou a strojovou inteligencí by představovalo propojení vysokorychlostního interface s mozkem. Mohlo by to vyřešit problém s kontrolou strojů i užitečností lidí,“ uvedl vizionář podle serveru CNBC. Člověka omezuje rychlost psaní a předávání příkazů, stroje to mohou dělat vlastně okamžitě. Přímé neurální propojení lidského mozku s počítačem může lidem usnadnit přizpůsobení se.

Musk se tomuto tématu nevěnuje poprvé, hovoří o něm rád a často. Vysněný interface pojmenoval pracovně jako „digitální šněrování“ – mělo by jít o digitální vrstvu přišitou k lidskému mozku. Poprvé tuto ideu přednesl vloni, od té doby už přišel s množstvím detailů, na nichž by se dala tato technologie založit.