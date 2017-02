Zatím ty internety nezrušili. Ověřte si své znalosti o čtvrtstoletí českého netu

4) Proč je rok 1995 tak zásadní pro český internet?

a) Do roku 1995 byl internet u nás čistě akademická záležitost, od roku 1995 mohly vznikat první komerční služby na internetu.

b) Česká vláda vyhlásila, že by každá česká rodina měla mít internetové připojení.

c) Poprvé tehdy mělo připojení k internetu 50 procent českých domácností.