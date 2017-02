Kvinoa může zasytit svět. Vědci rozluštili její genetické tajemství

„Když je někdo unavený po pracovním dnu, dá si nápoj z kvinoy. Je to velmi vzpružující,“ vysvětluje Agustín. Ujišťuje, že jeho čtyři děti i on sám by tak dobře nezvládali drsné životní podmínky bez této obiloviny - konzumují ji ve formě polévek, placek i nápojů.

V oblasti Cotimbora-Challapata nikdo nepopírá dopady merlíkového boomu - od roku 2007 se jeho vývozní ceny téměř ztrojnásobily. Nyní je cena za jednu tunu 2900 dolarů.