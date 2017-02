Vědecká studie popsala, jaký taneční pohyb je nejpřitažlivější

Stejný tým již před rokem studoval, jaké taneční pohyby jsou nejatraktivnější u mužských tanečníků – tehdy se přišlo na to, že „nejlepší“ mužské pohyby vznikají v horní polovině těla, především kolem ramen. Nová práce ukázala, že u žen jsou nejlépe hodnocené pohyby v úplně jiné oblasti: především na bocích, stehnech a pažích.

Britští psychologové z Northumbria University přiměli 39 studentek, aby tancovaly na písničku Robbieho Williamse. Jejich pohyby pak digitalizovali a převedli je na stejně vypadající virtuální avatary. To zajistilo, aby hodnotící osoby někomu nenadržovaly podle toho, jak se jim daný člověk líbí.

Tanec je činnost, kterou provozuje a provozovala každá lidská kultura a civilizace – ale vědci si stále ještě nejsou úplně jistí proč. Teorií o vzniku tance je mnoho, ale žádná není dokonalá.

Tanec nikdy nikomu nezachránil život, nepomáhá získat potravu. Naopak, jde o velmi energeticky náročnou činnost, která ubírá tanečníkovi sílu na to, aby si ulovil oběd nebo lépe vychovával potomky. A stejně ho provozují všichni…

Tanec se objevuje v rituálech nejstarších kultur, v těch náboženských, sexuálních i loveckých, podle řady teoretiků je to vůbec nejstarší forma umění, která u člověka vznikla. Britští vědci doufají, že když přijdou na to, co charakterizuje nejlepší tanec, odhalí i jeho evoluční funkci.

Diváci u tance žen vysoce hodnotili rozmáchlejší kroužení boky a také poměrně výrazné asymetrické pohyby nohou. Podle autorů práce jsou tyto pohyby tak atraktivní proto, že nejvíc vypovídají o zdravotním stavu tančící ženy.

Kroužení boky je zřejmě typicky ženský pohyb, který může upozorňovat na plodnost. Asymetrické pohyby nohou zase dokazují skvělou kontrolu pohybů těla – pokud nejsou přehnaně výrazné, pak podle vědců zase naznačují ztrátu kontroly.

Takto vypadal nejhůře hodnocený avatar: