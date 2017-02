České farmy se v rámci experimentu začaly připravovat na klimatickou změnu

Část opatření je takzvaně měkkých a část tvrdých. „Měkká je možná dělat hned bez větších nákladů. Je to úprava osevních postupů. U tvrdých opatření říkám, že už je třeba hrábnout do půdy. Jde například o rozdělení pozemků či aplikaci protierozních opatření. To už je záležitost poměrně velkých peněz. Rádi bychom, aby se opatření financovala pomocí komplexnější dotace,“ řekl Žalud. Jednou z možností je dotační titul ministerstva zemědělství na demonstrační farmy, kam je možno posílat žádosti do 26. února.

Experiment s problematickými stránkami

Za velké riziko experimentu Žalud považuje vlastnictví pozemků. Zemědělci totiž hospodaří zčásti na pronajatých polích. „Například se navrhne, že bez závlah to nepůjde a bude potřeba kilometrový páteřní kanál. Když se jeden z vlastníků pozemků, přes něž povede, zasekne, tak je konec,“ poznamenal.