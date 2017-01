Antilopy s rohy jako šamšír se vrací do volné přírody. I když vyhynuly před 20 lety

V polovině ledna 2017 vyběhlo stádo 23 přímorožců šavlorohých do savany. Připojili se ke skupině 25 přímorožců, která v Čadu žije od srpna roku 2016. Je to poprvé za více než 30 let, co se tato zvířata po afrických stepích prohánějí.

Ve volné přírodě byli vyhubeni na konci 20. století, jejich vymírání však začalo již mnohem dříve. Celá staletí byli loveni domorodci pro maso, když do Afriky dorazili Evropané, oblíbili si jejich rohy.