Kdo hodně pije alkohol, víc toho sní. Vědci našli příčinu v mozku

Vědecká studie expertů z Francis Crick Institute vyšla v časopise Nature na začátku ledna. Autoři popisují, jak silné je spojení mezi konzumací alkoholu a apetitem. Laboratorním myším injekčně podávali vysoké dávky alkoholu, přitom je však nadále krmili standardním množstvím potravy. Kdyby obdobné množství alkoholu zkonzumoval člověk, odpovídalo by to asi dvěma lahvím silného vína za den.

„Vůbec nepochybujeme o tom, že se tyto neurony aktivují zcela stejně u lidí – a to je důvod, proč předpokládáme obdobný efekt,“ uvedla v rozhovoru pro Scientific American hlavní autorka studie Sarah Cainová.

Nezastavitelný hlad

Již dřívější výzkumy popsaly, že když se neurony AgRP (neboli Agouti-related protein) u myší aktivují, jsou zvířata schopná jíst pořád, a to přesto, že již mají plný žaludek. Naopak jsou-li deaktivované, myši potravu odmítají.

U lidí je to podobné: za normálních okolností se aktivují, když naše tělo potřebuje kalorie. Tím nám signalizují, že se máme najíst. Jenže když se do tohoto procesu zapojí alkohol, stane se něco jiného: i když má alkohol spoustu kalorií, mozek jako by to neviděl. Naopak tělo nutí, aby konzumovalo kalorií ještě více.

Proč přesně, to se zatím neví, ale pro vědce to představuje hádanku, na kterou by velmi rádi získali odpověď. V další fázi výzkumu bude tento vědecký tým řešit, jestli existuje nějaký rozdíl mezi tím, jaká jídla lidé (a myši) pijící alkohol upřednostňují. Existuje totiž hypotéza, že alkohol zvyšuje chuť především na tuky, je ji však nutné ověřit.