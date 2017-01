Silná sluneční bouře způsobí škody za 40 miliard dolarů. Denně

Autoři práce kvantifikovali jen důsledky sluneční bouře pro Spojené státy: denní ztráty by přesáhly částku 41,5 miliard dolarů, přičemž jen ztráty při obchodování by se pohybovaly kolem 7 miliard dolarů. Asi polovina ztrát by pocházela z nepřímých dopadů v oblastech, jež by nebyly zasažené přímo.

Autory práce jsou vědci z Center for Risk Studies na University of Cambridge; spolupracovali na ní ale s řadou dalších institucí. Jako první se zaměřili nejen na přímé dopady této katastrofy, ale také na jejich důsledky, například na globální obchod.

Ve zprávě o studii to popisuje její spoluautor Edward Oughton: „Cítili jsme, že je důležité se podívat, jak může extrémní kosmická událost ovlivnit americkou výrobu v řadě sektorů a také potenciální ekonomické ztráty dalších národů, které jsou na americkou ekonomiku napojené. Překvapilo nás, jak málo transparentního výzkumu v této oblasti existuje.“

Škody jsou vždy v miliardách dolarů

Vědci v této práci uvažovali nad několika scénáři – jak síly, tak i oblasti, kterou by geomagnetická bouře zasáhla. V tom nejoptimističtějším, kdy by byly postižené jen nejsevernější americké státy, by ztráty činily „jen“ 6,2 miliard dolarů. V tom nejhorším by denní ztráty překročily 37,7 miliard a dalších 4,8 miliard v okolních zemích. Nepředstavitelné částky, které jsou ve hře, podle vědců ukazují, jak velké riziko tento fenomén představuje a jak nutné je, aby na něj byla americká elektrická síť připravená.