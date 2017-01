Izraelská společnost představila autonomního létajícího drona, který by mohl nosit i lidi

Tento dron je velký přibližně jako osobní automobil, dříve byl známý jako projekt Air Mule. Izraelští vědci na něm pracují již 15 let; jeho hlavním cílem bylo, aby stroj odnášel zraněné po katastrofách, nehodách a také v rámci záchranných vojenských operací.

Dron pojmenovaný Cormoran uspěl na konci roku 2016 v prvních terénních testech: sám byl schopen letět nad nerovným terénem. Podle tiskové zprávy společnosti přitom 1,5 tuny vážící dron nesl náklad o hmotnosti 500 kilogramů na vzdálenost 45 kilometrů. Překonal ji rychlostí až 185 kilometrů za hodinu, přičemž vylétl do výšky 5500 metrů. Celou operaci provedl bezchybně.

Video of Cormorant UAV (formerly AirMule) Completes First Fully Autonomous Pattern Flight Over Terrain

Tento stroj není ani letadlo, ani vrtulník – díky rozměrům a letovým vlastnostem by se měl umět dostat na místa, kam se klasické létající dopravní prostředky nedostanou. Na rozdíl od nich má totiž interní rotory a všechny ostatní letové prvky ukryté pod štíty; jsou tak nejen chráněné před poškozením střelbou, ale také jim nevadí větve ani další přírodní překážky, které by vrtulník zastavily.

Stroj pro všechny účely

Díky těmto vlastnostem by se dron mohl již brzy přemísťovat nejen v přírodě, ale také ve městské džungli, kde přistání vrtulníků brání například dráty a elektrické vedení. Stroj má vojenské parametry v chránění svých systémů, takže by se mohl dostávat i do oblastí zasažených chemickými nebo radiačními pohromami.

Cormoran se dá ovládat dálkově, anebo se může přepnout do automatického módu, kdy ho řídí autopilot vybavený prvky umělé inteligence. Mohl by tam operovat v terénu velmi autonomně, například by mohl nosit podle předem nastaveného letového řádu zásoby, munici a další výbavu jednotkám v poli.

Izraelské drony jsou na světové špičce: