Černá skříňka je oranžová. Vydrží pád z deseti kilometrů i tlak mořských hlubin

Černé skříňky (správně se jim říká letové nebo havarijní zapisovače) jsou ve skutečnosti dvě. Bývají uložené v zadní části letadla, která je statisticky nejméně poškozenou částí stroje po nehodě: když letadlo padá, většinou havaruje po směru letu. Jsou umístěné pod sebou.

Kulatý tvar se zaoblenými rohy zase umožňuje, aby se skříňka při pádu na pevnou zemi kutálela; značně se tak zmenšuje její poškození. Skříňky jsou dvakrát obaleny v titanu nebo nerezové oceli, používají se na ně nejkvalitnější dostupné materiály. Největší část černé skříňky tvoří baterie, samotný vysílač a přístroj na záznam dat jsou relativně malé. Klíčovou částí je paměť, ta musí být složena pouze z nepohyblivých částí, jinak by se mohla poškodit.

První prototyp černé skříňky vznikl v roce 1956, trvalo ale několik let, než letecké úřady ocenily kvality těchto zařízení a záznamníky se začaly montovat do dopravních letadel ve velkém.

Černou skříňku vynalezl australský inženýr David Warren roku 1954, trvalo to ale pak ještě dva roky, než vyrobil první prototyp. Warren přišel na nápad zaznamenávat dění v kokpitu v roce 1953 při vyšetřování nehody letadla typu Comet, které bylo v té době prvním tryskovým dopravním letadlem.

První černé skříňky používaly jako zapisovací médium kovové plátky nebo drátky, do nichž se data vyrývala – měla tak být zaručena naprostá nezničitelnost dat. Bohužel to také znamenalo, že se data nedala přepisovat. U druhé generace černých skříněk se zapisovalo na magnetické pásky, dnes jsou v provozu přístroje třetí generace, které data ukládají do digitální paměti.

Co dělá skříňka