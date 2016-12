Gepardi zmizeli z 91 procent území. Míří k rychlému vyhynutí

Na velké studii, které měla popsat stav zbývajících populací gepardů spolupracovaly instituce Zoological Society of London a Panthera and Wildlife Conservation Society. Čísla zveřejněná v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences ukazují, že tyto šelmy patří mezi ty nejvíce ohrožené.

Základní čísla:

Na Zemi zbývá posledních 7100 gepardů

Nejvíce jsou vymíráním zasažení gepardi v Asii, v přírodě žije posledních 50 exemplářů

Gepardi zmizeli z asi 91 procent území, kde historicky žili

77 procent gepardů žije mimo chráněná území

Autoři práce chtějí, aby na základě jejich studie Mezinárodní svaz ochrany přírody změnil stupeň ohrožení u gepardů ze „zranitelný“ na „ohrožený“ – měl by tedy nově být v kategorii zvířat, jimž hrozí vysoké riziko vyhynutí již v blízké budoucnosti. To by mohlo pomoci intenzivněji ochránit poslední zbývající území, kde se doposud gepardům daří.