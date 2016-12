Největší sobí stádo světa se zmenšilo o polovinu. Přežívající sobi hubnou

Zprávu o tom podali vědci na letošním zasedání American Geophysical Union (AGU). Podle expertů je hlavním viníkem sobích problémů na poloostrově Tajmyr člověk.

Na Tajmyru je tamní sobí stádo vědci monitorované už přes 50 let – nejprve pomocí letadel a v současné době i satelity. Na tomto nejsevernějším asijském poloostrově sobi nyní ubývají nejrychleji od doby, co začalo jejich sledování. „Víme o podstatném úbytku – a vidíme podobný trend také v jiných oblastech světa,“ uvedl pro BCC Andrej Petrov z Arktického centra na americké University of Northern Iowa. „Jedním z mnoha faktorů je klimatická změna.“