Albánská orlice a pózování s diktátorem. Politické konflikty zasáhly i fotbalový šampionát

Fanoušci za Salahem stojí. „Pro nás je to velmi špatná zpráva. Doufáme, že se to rychle vyřeší,“ říká fanynka z Egypta Asmá Salámová.

Nezůstalo jen u přivítání na stadionu, muž vládnoucí kavkazské oblasti tvrdou rukou jmenoval Salaha čestným občanem. Přestože se fotbalista viditelně nebavil, za fotografie s člověkem obviňovaným z opakovaného porušování lidských práv se do něj opřely neziskové organizace. Fotbalová hvězda naznačila, že s politikou nechce mít nic společného a že ji k pózování donutil svaz.

Své hráče po vlně kritiky podpořili i fanoušci Švýcarska. Páteční utkání proti Srbsku rozhodli dva muži původem z Kosova. Navzdory tomu, že na ně tribuny celou dobu pískaly, dali oba góly. Oslavili je po svém, rukama znázornili albánskou dvouhlavou orlici. Srbové, kteří samostatné Kosovo neuznávají a vedli s ním válku, netají své pobouření.

„Je to otázka interpretace. Podle mě to nebylo politické vyjádření. Ale je to samozřejmě můj subjektivní názor. Uvidíme, jak rozhodne FIFA,“ komentoval chování vedoucí švýcarské reprezentace Claudio Sulser.

Světová fotbalová federace totiž jakákoli politická gesta na stadionech zakazuje. Disciplinární komise teď vyšetřuje, jestli se Švýcaři provinili proti pravidlům. Albánsko-srbské spory přitom mezinárodní svaz neřeší poprvé. V říjnu 2014 předčasně skončil zápas v Bělehradě, kde na hřiště přiletěl dron s albánskou vlajkou.

Rozohnili se i jindy chladní Němci

Vášně se přitom letos rozhořely i v jindy spíš chladném německém týmu. Pohodu narušili dva fotbalisté tureckého původu. Ti se v době vyostřených vztahů mezi Německem a Tureckem sešli s prezidentem Recepem Erdoganem. Schůzka vyvolala pobouření i kvůli tomu, že hlava země půlměsíce pronásleduje po nezdařeném puči své politické odpůrce. Za setkání hráče kritizovala i kancléřka Merkelová. Politici z krajně pravicové Alternativy pro Německo rovnou vyzvali trenéra, ať je z reprezentace vyhodí.