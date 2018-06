V Polsku podezřele často hoří obří skládky. Ministr vyhlašuje boj odpadové mafii

Polský ministr životního prostředí chce co nejdřív zpřísnit zákony o odpadech. Je to jeden ze způsobů, kterým se hodlá vypořádat s čím dál závažnějším problémem v podobě hořících skládek. Hasiči v zemi letos zaznamenali už přes sto požárů hromad odpadu. Vláda si myslí, že to není náhoda a že skládky zapalují firmy, které nestíhají odpadky likvidovat podle pravidel.