Erdogan potvrdil svou autoritu, uvedl Putin. Politici věří ve spolupráci s Ankarou i nápravu demokracie

Erdoganovi poblahopřál i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který v Lucembursku před jednáním s ministry obrany a zahraničí EU mimo jiné připomněl strategickou polohu Turecka. „Turecko bylo významné v boji s terorismem, v boji s Islámským státem. Využívali jsme k zásahům v Iráku a Sýrii tureckou infrastrukturu,“ uvedl.

Turecká demokracie by měla napravit své nedostatky, zaznělo ze Švédska

Švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová řekla, že turecká demokracie by měla napravit své nedostatky a že Erdogan by měl dostat šanci to učinit. Turecko „by nikomu nemělo dávat lekce v demokracii, jestliže jsou tamní opoziční politici ve vězení,“ řekla. Erdogan totiž v noci prohlásil, že vítězem voleb je demokracie.

Po sečtení 99,91 procenta hlasů volební komise oznámila, že Erdogan zvítězil ziskem 52,6 procenta a že jeho Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) dostala v nedělních parlamentních volbách 42,5 procenta hlasů. Její spojenec nacionalistická Strana národní akce (MHP) získala asi 11 procent hlasů. Dohromady budou mít v 600místném parlamentu přes 53 procent křesel.