Desítky tisíc lidí demonstrovaly v Londýně za nové referendum o brexitu

Naopak zastánci brexitu u příležitosti výročí referenda z 23. června 2016, ve kterém se 51,9 procenta hlasujících vyslovilo pro odchod Británie z evropského bloku, vyzvali premiérku Mayovou, aby odchod z EU prosadila.

Ministr zahraničí Boris Johnson, jedna z hlavních tváří zastánců odchodu z EU, v příspěvku v bulvárním listu The Sun napsal, že by Mayová měla zajistit „úplný britský brexit“ a nikoli takový, který by připomínal toaletní papír, tedy „měkký, poddajný a zdánlivě nekonečně dlouhý“.

Ministr obchodu Liam Fox a ministr pro brexit David Davis zdůraznili, že odchod z Unie bez dohody nadále zůstává jednou z možností. Podle Foxe by to EU neměla vnímat jako blafování. „Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda,“ prohlásil ministr obchodu.

Pochod v sobotu uspořádali rovněž zastánci odchodu země z EU, podle médií však byl počet jeho účastníků řádově nižší.